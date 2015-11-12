Плотницкий заявляет, что Савченко руководила батальоном "Айдар" и готов дать показания на следующей неделе

Об этом главарь "ЛНР" рассказал в интервью газете "Комсомольская правда" .

"На самом деле, на следующей неделе я буду на суде", - заявил Плотницкий.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, правда ли, что боевики напали на "Айдар" и похитили Савченко, Плотницкий отметил, что украинская летчица руководила батальоном "Айдар".

"Это когда был первый бой на "Металлисте", когда они рвались к Луганску. Она руководила тогда подразделением "Айдар". Хотя фактически и был руководитель подразделения, но она имела очень большое влияние, вес. И ее слушались", - заявил главарь "ЛНР".

Ранее адвокат Марк Фейгин сообщил, что защита рассчитывает на появление Плотницкого сегодня, 12 ноября.

"Завтра на суде в Донецке могут допросить экспертов и возможно самого сочного свидетеля, нашего любимчика. Ну, ждем", - написал Фейгин.

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Напомним, Надежду Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ его обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.

По некоторым данным, Плотницкий был участником похищения летчицы.