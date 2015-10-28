В сети появилось видео первого допроса пленной Савченко в России

Допрос проходил 25 июня 2014 года в воронежском отеле "Евро" в присутствии переводчика с украинского языка – Надежда с первого допроса говорила с россиянами исключительно на родном языке, передает ТСН.

Допрашивал Савченко исполняющий обязанности старшего следователя по особо важным делам управления по расследованию преступлений, связанных с использованием запрещенных методов войны Следственного комитета РФ майор юстиции Маньшин.

Во время этого многочасового допроса почти 40 минут уделили событиям Евромайдана и участия в этих событиях Надежды Савченко.

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На первом допросе в Воронеже Савченко рассказала, как помогала в палаточном городке, как держала щиты против стены огня, как забрасывала водомет, поливающий митингующих, коктейлями Молотова, как помогала раненым. На Майдан, где также принимали участие ее мама и сестра, Надя ездила несколько раз - для этого брала отпуск.

Также Савченко рассказала следователю, как происходил расстрел мирного протеста силами тогдашних спецподразделений.

Посмотреть полное видео многочасового допроса Надежды Савченко в Воронеже можно здесь.

Напомним, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу против Савченко речь идет об обвинении в покушении на убийство и убийстве, а также в незаконном пересечении границы.