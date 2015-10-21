На суде по делу Савченко выступит единственный свидетель защиты - сестра летчицы

Об этом сообщает радио «Свобода».

14 октября защита Савченко сообщила, что ФСБ РФ запретила въезд в Россию Вере Савченко до 2020 года. Адвокаты заявили, что это является нарушением права Надежды Савченко на защиту, поскольку ее сестра является свидетелем защиты. Впоследствии адвокаты Савченко заявили ходатайство в суде российского Донецка о вызове в качестве свидетеля защиты ее сестры Веры Савченко, а также сообщили суду о запрете ФСБ на ее въезд на территорию России. В Кремле заявляли, что не знают о запрете в отношении сестры Савченко. Позже 19 октября Вера Савченко сообщила, что ее таки впустили в Россию.

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На предварительном заседании по делу Савченко в понедельник в суде допрашивали свидетелей. Сама Надежда Савченко и ее защита ранее заявляли, что многие свидетели со стороны прокуратуры и следствия, возможно, подставные лица.

Надежду Савченко в России обвиняют в убийстве двух сотрудников российского телевидения, которые в прошлом году летом незаконно находились под Луганском, оказывая информационную поддержку вооруженным сепаратистам, а также в покушении на убийство группы сепаратистов и незаконном пересечении российской границы.

Савченко и ее защита обвинения отвергают и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен сепаратисты, затем принудительно переправили ее в РФ.