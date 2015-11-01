В УНИАН 1 ноября в 15:00 состоится пресс-конференция представителей партии "УКРОП"

Сегодня, 1 ноября в 15:00 в УНИАН состоится пресс-конференция члена политсовета "УКРОП" Дениса Борисенко и руководителя юридического отдела партии Виталия Гриня относительно развития событий и новых фактов задержания лидера партии Геннадия Корбана и обысков среди партийных активистов и волонтеров.

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Напомним, утром 31 октября в Днепропетровске начались обыски «укроповцев». Обыски прошли в доме лидера партии Геннадия Корбана и его родителей, а также дома у главы правления «Фонда обороны страны» Павла Хазана.

Позже Корбана доставили в главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины в Киеве, где политику стало плохо.

Позже стало известно, что Корбан находится в следственном изоляторе СБУ.