СБУ и ГПУ не задержали, а похитили Корбана – адвокат

Такое мнение высказал в субботу, 31 октября, адвокат задержанного Вячеслав Кудинов на пресс-конференции в информагентстве «Мост-Днепр» в Днепропетровске.

«На сегодняшний момент мы можем говорить о том, что человека просто нет. Никто не знает, где он (Корбан – Авт.). Обыски в Днепропетровске по предварительной информации санкционированы судьей из Чернигова. Каким образом судья в Чернигове санкционирует обыски в Днепропетровске? Самое явное из нарушений законодательства при задержании Геннадия Корбана в его же квартире – нарушение права на защиту. На данный момент с Корбаном нет адвоката, который представляет его интересы», – сообщил юрист.

В свою очередь, второй адвокат Евгений Пашко рассказал, что утром пытался попасть в квартиру Корбана. «Однако дом полностью окружён вооружёнными людьми и даже на порог меня не пустили», – сказал он.

При этом адвокат подчеркнул, что они не располагают информацией о местонахождении Корбана, поэтому обратились в СБУ и областную прокуратуру с заявлением – за подписью народного депутата Филатова – о пропаже человека. «В СБУ заявление приняли, а из прокуратуры в грубой форме выгнали и заявления такого не приняли», – сказал он.

Он также обратил внимание на то, что уголовно-процессуальный процесс грубейшим образом нарушается еще и тем, что понятых, присутствовавших при обыске, привезли из другой области сами же силовики, что не гарантирует независимости таких понятых.

Он также считает, что самым главным нарушением является нарушения права на защиту.

По информации юристов Корбана, его задержали без составления протокола, что фактически можно классифицировать не как задержание, а как похищение. По словам адвокатов, поскольку действия в отношении Корбана «проводятся с нарушениями, то считаются незаконными и не могут быть в дальнейшем использованы как доказательства».

Кроме того, адвокат Евгений Пашко выразил мнение, что одним из мотивов задержания Корбана могло быть желание оказать давление на Борисова Филатова перед вторым туром выборов мэра Днепропетровска.

«Я думаю, что таким путём наша правоохранительная система во главе с руководством страны оказывает давлении на Филатова, который вышел во второй тур выборов, пытаясь очернить таким путем его в глазах наших жителей и привязать к уголовщине. Всем ясно что, во втором туре Борис Филатов выйдет победителем, но кому-то это невыгодно», – сообщил адвокат.

Напомним, утром в субботу, 31 октября в СМИ появилась информация о задержании лидера партии УКРОП Геннадия Корбана в его собственной квартире. Позже СБУ и Генпрокуратура объявили, что в Днепропетровске проводится спецоперация в рамках расследования деятельности организованной преступной группировки, в которой задействованы свыше 500 сотрудников силовых ведомств. Силовики также сообщили, что Корбану официальных обвинений по фактам правонарушений не предъявлялось.