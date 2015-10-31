Корбану стало плохо, на территорию главного следственного управления ГПУ заехала "скорая"

Об этом сообщается на странице партии "УКРОП" в Фейсбуке.

"Геннадию Корбану стало плохо. Об этом сообщили адвокаты, которые находятся на территории главного следственного управления ГПУ. У Корбана поднялось давление. На территорию управления въехала машина "скорой помощи", - говорится в сообщении.

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По словам медиков, у него гипертонический криз, есть подозрение на перенесенный инфаркт. Врачи советуют срочную госпитализацию.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". При задержании они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.