В Госпогранслужбе сообщают, что пассажиропоток через КПП на линии разграничения значительно вырос

15:37, 28 октября 2015
Общество
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Чаще всего граждане Украины едут через пункты пропуска "Зайцево" и "Новотроицкое".

Очереди на блокпостах растут / УНИАН

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы, генерал-лейтенант Василий Серватюк, передает "ОстроВ".

Василий Серватюк отметил, что на сегодня основными пунктами пропуска, которые пересекают граждане Украины, являются "Зайцево" и "Новотроицкое". 

"Так, на "Новотроицком" за вчера с 8:00 до 17:00 оформили 8830 жителей Украины и 3150 транспортных средств. На "Зайцево" - 5050 лиц и 1100 транспортных средств", - сказал он. 

Также Серватюк добавил, что через недавно открытый пешеходный коридор "Станица Луганская – Новоайдар" за сутки было оформлено 496 человек. 

Одной из основных причин увеличения очередей на КПВВ в зоне проведения АТО является то, что многие люди пытаются выехать/въехать для переоформления соцпособий, считает представитель Госпогранслужбы. Кроме того, увеличение очередей на КПВВ обусловлено новым зимним графиком работы. 

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 3 ноября начнет работу контрольный пункт въезда-выезда "Курахово" на линии разграничения. 

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