В Госпогранслужбе сообщают, что пассажиропоток через КПП на линии разграничения значительно вырос

Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной пограничной службы, генерал-лейтенант Василий Серватюк, передает "ОстроВ".

Василий Серватюк отметил, что на сегодня основными пунктами пропуска, которые пересекают граждане Украины, являются "Зайцево" и "Новотроицкое".

"Так, на "Новотроицком" за вчера с 8:00 до 17:00 оформили 8830 жителей Украины и 3150 транспортных средств. На "Зайцево" - 5050 лиц и 1100 транспортных средств", - сказал он.

Также Серватюк добавил, что через недавно открытый пешеходный коридор "Станица Луганская – Новоайдар" за сутки было оформлено 496 человек.

Одной из основных причин увеличения очередей на КПВВ в зоне проведения АТО является то, что многие люди пытаются выехать/въехать для переоформления соцпособий, считает представитель Госпогранслужбы. Кроме того, увеличение очередей на КПВВ обусловлено новым зимним графиком работы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области 3 ноября начнет работу контрольный пункт въезда-выезда "Курахово" на линии разграничения.