В Донецкой области 3 ноября начнет работу пункт пропуска "Курахово"

Как сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации, с 3 ноября по инициативе главы ВГА Павла Жебривского в рамках транспортного коридора Донецк-Курахово открывается контрольный пункт въезда-выезда "Курахово".

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Это решение было принято в связи с увеличением количества людей, пересекающих линию разграничения, а также необходимостью разгрузить остальные пропускные пункты. В настоящее время сообщение с временно оккупированной территорией осуществляется через пункты пропуска "Зайцево", "Новотроицкое" и "Гнутово".

По информации Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, КПВВ "Курахово" будет работать в обычном режиме. В настоящий момент там оборудовано 8 рабочих мест для контролеров.