В Одесской области продолжаются поиски еще 8 человек, пропавших при крушении катера

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области.

«По последним, предварительным данным, на борту катера, затонувшего в акватории Черного моря вблизи пгт Затока, находилось свыше 40 человек. Поиски восьмерых сейчас продолжаются», - рассказали в областном управлении милиции.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море, в поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области, перевернулся катер «Иволга». Погибло 14 человек, из них установлены личности девятерых.

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Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Как отметил глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, максимально это судно может взять на борт 12 пассажиров. По его мнению, причины трагедии – «преступная халатность, как капитана судна», так и имеет место вина контролирующих служб. По словам Саакашвили, пограничники знали, что на борту «Иволги» - 33 пассажира, но на информацию о явном перегрузе никто из представителей соответствующих ведомств не отреагировал.

Как отметил прокурор Одесской области Давид Саквалеридзе, капитан судна задержан.

Также устанавливается, почему соответствующие службы вовремя не открыли мост, что открыло бы доступ спасательному судну.

В связи с трагедией по распоряжению премьер-министра Украины Арсения Яценюка создана следственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Геннадий Зубко.

В Одесской области объявлен траур.