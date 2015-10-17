В Одесской области объявлен траур в связи с гибелью людей в результате крушения судна

"Я выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и прошу обращаться за любой помощью. Завтрашний день в области объявлен траурным", - сообщает Гайдар.

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Как сообщал УНИАН, в результате крушения судна "Иволга" утонули 12 человек из 36 находившихся на борту. Еще одного человека до сих пор ищут. Предварительная причина трагедии – шторм и отсутствие спасательных средств на судне.

В связи с трагедией по распоряжению премьер-министра Украины Арсения Яценюка создана следственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Геннадий Зубко.