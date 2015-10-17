До сих пор продолжаются поиски двух пассажиров затонувшего в Одесской области катера – ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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Пока двое людей не найдены. Продолжаются поиски.

Обстоятельства происшествия и причины аварии устанавливаются. "На эту минуту моменту спасены 22 человека из которых 1 женщина, 18 госпитализированы в медицинские учреждения: 16 с переохлаждением и 2 с травмами конечностей", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в Черном море близ Белгорода-Днестровского Одесской области перевернулось прогулочное судно "Иволга". По предварительным данным, на борту находились 36 человек.

Точное количество людей устанавливается.

В спасательной операции приняли участие судна Мининфраструктуры и Государственной пограничной службы.