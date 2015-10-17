В зоне АТО обнаружены три тайника с минами, автоматами и гранатометами

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, по месту расположения одной из частей Вооруженных сил Украины в г. Лисичанск сотрудники штаба нашли 10 противопехотных мин МОН-50. В ходе проведения оперативных мероприятий было выяснено, что остальной арсенал спрятан возле с. Марковка Луганской области.

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С места осмотра сотрудники СБУ изъяли еще 2 противопехотные мины МОН-50, автоматическое оружие, более 3 тысяч патронов различного калибра, более 3 кг тротила, около 30 гранат, гранатометы, выстрелы к ним и пульты дистанционного управления.

Также оперативники обнаружили еще один тщательно замаскированный схрон со средствами поражения возле с. Первомайское Володарского района Донецкой области. Из него изъяли тротиловые шашки, 7 гранат, электродетонаторы, запалы и патроны к автомату.

Кроме того, возле населенного пункта Иванград Артемовского района Донецкой области был обнаружен схрон в одной из пещер. В нем, кроме гранат, запалов и тротиловых шашек, хранилась пластина динамической защиты с содержанием пластиковой взрывчатки; резьбовые электродетонаторы, самодельные зажигательные трубки, а также кусок карты с изображением г. Горловка и бланк пропуска одного из координационных центров с оттиском мокрой печати.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.