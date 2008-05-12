В Виннице продемонстрируют ”Французский взгляд в Украину”

В Виннице с 16 по 23 мая будет работать фотовыставка "Французский взгляд в Украину".

Как передает корреспондент УНИАН, выставка француза украинского происхождения Кирилла ГОРИШНОГО будет проходить при поддержке Французского культурного центра в Украине и будет представлена в Винницком областном художественном музее.

К.ГОРИШНЫЙ жил и работал в Париже, Нью-Йорке, Москве, в Канаде и на Карибских островах. В 2001 году он переехал в Украину.

Фотохудожник в своих произведениях пытается понять душу украинского народа и делает это с глубоким и зрелым взглядом. К.ГОРИШНЫЙ путешествует по бывшему Советскому Союзу, воспринимая его глазом документалиста, и через свои фотографии отбивает современный период молодых государств.

Он сотрудничает с международной прессой и регулярно выставляет свои работы в известных галереях Парижа, Лиона, Киева, Одессы, Торонто, Стокгольма и Берлина.

Торжественное открытие выставки состоится 16 мая в 15.30.