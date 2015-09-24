МИД готовит "Список Савченко-Сенцова", куда войдут виновные в незаконном преследовании украинцев

Министерство иностранных дел Украины готовит “Список Савченко-Сенцова” в отношении лиц, виновных в незаконном преследовании граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Список условно имеет название “Савченко-Сенцова”. Он будет касаться всех политических заключенных, он разрабатывается. В список будут внесены все те, кто причастен к незаконному задержанию, к похищению, вынесению незаконных приговоров в отношении наших граждан”, - сказала Беца.

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Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли этот список аналогом «списка Магнитского» и будут ли применяться какие-то санкции к фигурантам, Беца отметила: “Пока преждевременно говорить, является ли это аналог (списка Магнитского — УНИАН). И сейчас он только в стадии формирования”.

Как известно, список Магнитского, «черный список», который содержит перечень российских чиновников, связанных с делом компании «Hermitage Capital Management» и смертью Сергея Магнитского, которым запрещен въезд в США и предусмотрены санкции экономического характера.

Магнитский умер в СИЗО в Москве после года содержания за решеткой в условиях, которые правозащитники охарактеризовали как пытки.