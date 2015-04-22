Рада потребовала от Путина освободить Савченко, Сенцова и других украинских пленников

За постановление №2570 "Об обращении Верховной Рады к президенту Российской Федерации с требованием освобождения незаконно удерживаемого народного депутата VI созыва Надежды Савченко и всех остальных заложников и незаконно удерживаемых лиц в соответствии с пунктом 6 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года" проголосовали 249 из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В обращении сказано, что, учитывая пункт 6 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, в котором говорится об обеспечении освобождения и обмена всех заложников и незаконно удерживаемых, Верховная Рада обращается с требованием к президенту РФ Владимиру Путину освободить от незаконного заключения на территории РФ народного депутата Украины, члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ Надежду Савченко, а также освободить от незаконного заключения и внести в список обменов военнопленными всех граждан Украины, в том числе украинского режиссера Олега Сенцова, которые были захвачены в плен на территории Украины, перевезены на территорию РФ и вопреки их воле незаконно там удерживаются.

Парламент призывает Владимира Путина использовать свое влияние на незаконные вооруженные формирования с целью безотлагательного освобождения заложников и всех незаконно удерживаемых лиц по принципу всех на всех.