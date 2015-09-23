СБУ поймала экс-беркутовца, который пытался сорвать мобилизацию и работал на оккупантов
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Днепропетровске местного жителя, который по заданию кураторов из террористической группировки "ДНР" вел активную антиукраинскую пропаганду в социальных сетях.
Как сообщает пресс-центр СБУ, установлено, что бывший "беркутовец" стал администратором нескольких групп в социальных сетях и активно распространял материалы, направленные на срыв мобилизации и дестабилизацию ситуации в стране. Он открыто призывал к поддержке преступных действий террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" и пропагандировал создание фейковых "республик" в других областях Украины.
Читайте такжеНа Youtube появилось новое видео избиения "Беркутом" журналистов во время Революции достоинства
«Сообщник террористов также собирал сведения о перемещении подразделений и военной техники ВСУ в направлении зоны АТО. Докладывал кураторам о деятельности правоохранительных органов и о социально-политической обстановке в городе Днепропетровск», - отметили в пресс-центре.
Во время проведения обыска сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности "экс-беркутовца".
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного Кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех возможных сообщников задержанного администратора.