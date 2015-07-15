Обвиняемые в убийствах на Майдане экс-беркутовцы похитили оружия почти на 700 тысяч гривень - прокурор

Бывшие бойцы спецподразделения МВД «Беркут» Сергей Зинченко и Павел Аброськин причинили ущерб государству почти на 700 тыс. грн, в основном это стоимость пропавшего оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил прокурор Алексей Донской, поддерживающий обвинение в уголовном производстве в отношении Зинченко и Аброськина, которое рассматривает Святошинский районный суд Киева.

Донской отметил, что ущерб был причинен этими экс-«беркутовцами» государству в лице Министерства внутренних дел, поскольку после массовых убийств 20 февраля 2014 года в центре Киева было похищено оружие на общую сумму 677 тыс. грн. Кроме того, государство понесло расходы почти на 90 тыс. грн при проведении экспертиз у рамках данного производства.

По словам Донского, если суд признает Зинченко и Аброськина виновными, им придется компенсировать эти убытки.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в прошлом году передала в суд уголовное производство в отношении Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

В сентябре прошлого года экс-командир роты «Беркута» Дмитрий Садовник, которого также подозревают в расстреле 39 майдановцев, сбежал из-под домашнего ареста, его объявили в розыск.

По данным Генпрокуратуры, всего во время Евромайдана пострадали 2,5 тыс. человек, более 100 погибли.