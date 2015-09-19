Застрявшие в Хорватии мигранты пытаются прорваться в Словению

15:08, 19 сентября 2015
Мир
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Мигранты, застрявшие в Хорватии, вновь пытаются двигаться дальше на север, несмотря на попытки Словении и Венгрии сдержать их.

REUTERS

Ночью полиция Словении применила перечный газ, чтобы разогнать группу беженцев, пытавшихся пересечь границу со стороны Хорватии, передает ВВС.

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Сейчас около 17 тысяч мигрантов находятся на территории Хорватии, пытаясь попасть в Германию и другие страны Европы.

Ранее УНИАН сообщал, что Хорватия закрыла семь из восьми автомобильных пунктов пропуска через границу с Сербией после огромного наплыва мигрантов.

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия пообещала Хорватии помочь справиться с миграционным кризисом.

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