Застрявшие в Хорватии мигранты пытаются прорваться в Словению

Ночью полиция Словении применила перечный газ, чтобы разогнать группу беженцев, пытавшихся пересечь границу со стороны Хорватии, передает ВВС.

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Сейчас около 17 тысяч мигрантов находятся на территории Хорватии, пытаясь попасть в Германию и другие страны Европы.

Ранее УНИАН сообщал, что Хорватия закрыла семь из восьми автомобильных пунктов пропуска через границу с Сербией после огромного наплыва мигрантов.

Сегодня стало известно, что Еврокомиссия пообещала Хорватии помочь справиться с миграционным кризисом.