Чубаров назвал дату начала блокады админграницы с оккупированным Крымом

Народный депутат от «Блока Петра Порошенко» призывает парламент на текущей неделе рассмотреть законопроекты, касающиеся усовершенствования процедуры перемещения людей и грузов через административную границу с АР Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей парламентских комитетов.

Он отметил, что на сегодняшний день в ВР зарегистрировано два законопроекта, касающиеся вопроса перемещений в Крыму, под регистрационными номерами 2004а и 2004а-1: “О внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” об усовершенствовании законодательства о временно оккупированных территориях” и “О внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” об отмене пропусков и определении прозрачных правил перемещения лиц и грузов (товаров) через временно оккупированную территорию”.

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“Эти оба законопроекта направлены на усовершенствование вопроса, связанного с перемещением людей и грузов через административную границу”, - сказал Чубаров.

По его словам, принятие этих законов должно обеспечить надлежащий государственный контроль за перемещением лиц и грузов (товаров) через временно оккупированную территорию Украины в условиях войны и недопущение применения коррупционных схем в процессе такого перемещения. Кроме того, применение положений закона минимизирует возможности проникновения на территорию Донбасса, контролируемую украинской властью, диверсионно-разведывательных групп и разведчиков.

«Или 20, или 21 сентября мы перекрываем эту границу. Это решение принято, хочу сказать, что это решение принято не только потому, что есть системные ежедневные репрессии против жителей Крыма, но и связано с тем, что “неудачные действия правительства” вызывают проблемы с перемещением», - заявил Чубаров.

Справка УНИАН. После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года АР Крым объявлен временно оккупированной территорией. Между материковой Украиной и полуостровом установлена административная граница.

Лидеры крымских татар объявили, что инициируют блокаду админграницы с оккупированным Россией Крымом.