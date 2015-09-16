Глава Меджлиса крымских татар назвал дату и время начала блокады админграницы с Крымом
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что акция крымских татар по блокировке административной границы с Крымом начнется 20 сентября в 12.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.
Чубаров отметил, что 20 сентября в 12.00 будут перекрыты дороги, ведущие в Крым, чтобы помешать перевозке товаров на оккупированную территорию.
Вместе с тем, отметил депутат, участники акции будут пропускать людей и легковые автомобили, которые будут перемещатся в Крым.
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"Наша акция будет носить длительный характер", - подчеркнул Чубаров и отметил, в частности, необходимость отмены закона о свободной экономической зоне "Крым".
Чубаров призвал присоединяться к этой акции и отметил, что ее штаб будет размещаться на переправе "Чонгар".
Как сообщал УНИАН, 14 сентября Чубаров заявил, что крымские татары 20 или 21 сентября перекроют админграницу с Крымом.
По его словам, такое решение принято в знак протеста против системных репрессий против жителей Крыма со стороны оккупационных властей и против "неудачных действий украинского правительства, которые вызывают проблемы с перемещением".