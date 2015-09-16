Глава Меджлиса крымских татар назвал дату и время начала блокады админграницы с Крымом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Чубаров отметил, что 20 сентября в 12.00 будут перекрыты дороги, ведущие в Крым, чтобы помешать перевозке товаров на оккупированную территорию.

Вместе с тем, отметил депутат, участники акции будут пропускать людей и легковые автомобили, которые будут перемещатся в Крым.

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"Наша акция будет носить длительный характер", - подчеркнул Чубаров и отметил, в частности, необходимость отмены закона о свободной экономической зоне "Крым".

Чубаров призвал присоединяться к этой акции и отметил, что ее штаб будет размещаться на переправе "Чонгар".

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Чубаров заявил, что крымские татары 20 или 21 сентября перекроют админграницу с Крымом.

По его словам, такое решение принято в знак протеста против системных репрессий против жителей Крыма со стороны оккупационных властей и против "неудачных действий украинского правительства, которые вызывают проблемы с перемещением".