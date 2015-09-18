Петицию за назначение Тимошенко послом в Гондурасе подписали более 15 тысяч человек

Как отмечается, петиция была зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко 15 сентября.

«В связи с большим управленческим опытом и необходимыми знаниями у Тимошенко Юлии Владимировны просим вас назначить ее послом в Гондурас», - говорится в тексте.

Для рассмотрения главой государства данного вопроса необходимо 25 тыс. подписей. До окончания сбора осталось 88 дней.

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Как сообщал УНИАН, Порошенко подписал указ, которым утвердил порядок рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины, и дал старт работе соответствующего сайта.

Отметим, что подобная процедура общения народа с президентом успешно работает в США. В Украине пока что самой популярной была петиция о свободном владении оружием.