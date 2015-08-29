Порошенко дал старт рассмотрению электронных петиций

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в документе, введение этого механизма осуществляется для обеспечения реализации права граждан на обращение к главе государства с электронными петициями и во исполнение части второй статьи 102 Конституции Украины и статьи 23_1 Закона Украины "Об обращениях граждан".

"Введение петиций - это реальный механизм прямого обращения общественности к Президенту. Это инициатива Петра Порошенко, которая сначала реализовалась в принятии Закона "О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан» по электронному обращения и электронной петиции", который Глава государства подписал месяц назад , а теперь трансформировалась в его Указе", - отметил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, комментируя подписание документа.

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Относительно порядка и сроков рассмотрения электронных петиций в Указе отмечено, что на рассмотрение Главы государства будет подаваться электронная петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 000 подписей граждан в течение не более трех месяцев со дня опубликования.

Рассмотрение общественного обращения будет осуществляться безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня опубликования информации о начале его рассмотрения. Обеспечение их рассмотрения возлагается на Администрацию Президента Украины.

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Публичное оглашение о поддержке или не поддержке Главой государства электронной петиции, будет размещаться на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины, а его ответ - в специальном разделе по вопросам электронных птиций указанного сайта.

В случае признания целесообразным реализовывать изложенные в электронной петиции предложения путем издания акта Президента Украины или внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины соответствующего законопроекта Администрация Президента Украины принимает в установленном порядке меры по подготовке таких проектов, актов.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обращениях граждан» относительно электронного обращения и электронной петиции».