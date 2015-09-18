Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы и шквалы

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

«Днем 19 сентября во Львовской, Волынской, Ровенской областях ожидаются местами грозы, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что заморозки в Украине ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым, и в основном температура будет около 10 градусов.

Естественное снижение температуры сменится потеплением в конце ноября – начале декабря, когда температура достигнет 5-7 градусов тепла.

Метеорологи обещают снежный и морозный Новый год. Температура воздуха в третьей декаде декабря снизится до 10-15 градусов мороза, а в январе значительно повысится.