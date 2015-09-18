Завтра в западных областях Украины ожидаются грозы и шквалы
14:16, 18 сентября 2015Общество
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Синоптики предупреждают о грозе завтра на западе Украины.
Завтра жителей западных областей ожидают грозы / Фото УНИАН
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
«Днем 19 сентября во Львовской, Волынской, Ровенской областях ожидаются местами грозы, шквалы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
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Ранее УНИАН сообщал, что заморозки в Украине ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым, и в основном температура будет около 10 градусов.
Естественное снижение температуры сменится потеплением в конце ноября – начале декабря, когда температура достигнет 5-7 градусов тепла.
Метеорологи обещают снежный и морозный Новый год. Температура воздуха в третьей декаде декабря снизится до 10-15 градусов мороза, а в январе значительно повысится.
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