Синоптики пообещали украинцам теплые осень и зиму

Об этом сообщила на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

«Ни зима, ни осень холодной не будут. Я могу четко вам сказать, температуры будут положительные», - сказала она.

Мартазинова отметила, что заморозки в отдельные дни ожидаются со второй половины октября, но в целом октябрь будет теплым и в большинство дней температура будет в районе 10 градусов.

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Естественное понижение температуры сменится потеплением в конце ноября - начале декабря, когда температура будет доходить до 5-7 градусов выше ноля.

Метеорологи обещают снежный и морозный Новый год. Температура воздуха к третьей декаде декабря опустится до 10-15 градусов ниже ноля, а в январе значительно поднимется.

«Только до 10 января будут морозные дни, а дальше температура восстановится и пойдет выше нормы. Если минус три градуса норма, то будет на три-четыре выше, то есть ноль и положительная температура», - сказала Мартазинова, добавив, что февраль ожидается мягкий и с незначительными осадками.

Стоит отметить, что такие погодные условия играют на руку Минэнерго, поскольку запасов угля на зимний период на данный момент недостаточно.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина, испытывающая острый дефицит антрацитовой марки угля из-за военных действий на Донбассе, в сентябре-октябре планирует ускорить накопление запасов угля на зиму на складах тепловых электростанций за счет увеличения его поставок из России, дальнего зарубежья, а также зоны АТО.

«На данный момент запас угля 1,2 млн тонн. Конечно, этого недостаточно. Следующие два месяца – 10 дней августа, сентябрь и октябрь – это период, на протяжении которого можно и нужно везти уголь со всех направлений», - сказал министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.