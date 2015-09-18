Опрос: самое хорошее отношение у поляков к чехам и словакам, украинцев они считают завистливыми и сильными

Об этом говорится в свежем исследовании центра общественного мнения CBOS, сообщает Польское радио. Эта амбивалентность в отношении к украинцам проявляется также в ответе на вопрос о чертах характера типичного представителя Украины.

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С одной стороны, поляки считают украинцев трудолюбивыми, добрыми, приветливыми, отзывчивыми, симпатичными, доброжелательным, милыми, смелыми, отчаянными, сильными и решительными. С другой – часть анкетируемых считает украинцев завистливыми, злыми, мстительными, жестокими, безжалостными, нечестными, лживыми и недружелюбными людьми.

Между тем, наибольшую симпатию поляки испытывают к чехам и словакам – это декларирует почти половина опрошенных. Как говорится в исследовании, полякам значительно легче определить градус чувств в отношении других народов, чем выделить какие-то типичные для них черты.

Наиболее сложным для анкетируемых является определение примет, присущих литовцам, белорусам и словакам.

Проще всего полякам охарактеризовать немцев. Образ восточных соседей для поляков является более сложным и характеризуется высоким уровнем амбивалентности и неопределенности.

По отношению к россиянам заметна большая разница в оценке, которая в наиболее простом понимании выражается формулой: "добрые люди – плохая власть". Каждый третий опрошенный (35%) не смог назвать ни одну черту типичного россиянина. Остальные характеризовала типичного представителя этой нации, говоря о любви к крепким напиткам и отсутствии меры в их потреблении. Среди негативных примет россиян поляки отмечали: злой, жестокий, мстительный, ревнивый, властный, подлый. Среди положительных качеств: добрый, дружелюбный, отзывчивый, теплый, услужливый. Между тем отмечается, что лишь каждый 5-й поляк имеет положительное отношение к россиянам.