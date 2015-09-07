Более половины поляков поддержали предоставление временного убежища мигрантам

Об этом говорится в результатах опроса исследовательского центра CBOS, передает Польское радио. В частности, 56% опрошенных ответили, что Польша должна принять мигрантов. При этом подавляющее большинство из этой группы выбрало ответ, что только до того времени, пока эти люди не смогут вернуться в страны, откуда они происходят.

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В то же время 38% поляков уверены, что Польша не должна принимать у себя мигрантов.

Отношение поляков к приему мигрантов на протяжении последних месяцев значительно изменилось. Процент людей, которые хотят принимать мигрантов, по сравнению с майским опросом, снизился на 16%, а тех, кто высказывает нежелание относительно предоставления убежища мигрантам, вырос на 17%.