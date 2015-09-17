Глава центра оценивания качества образования Ликарчук подал в отставку

Игорь Ликарчук подал в отставку с должности директора Украинского центра оценивания качества образования.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Я обещал, что друзья по ФБ первыми узнают о моем решении. Правда, о нем я уже сообщил Министру. После событий 21 июля, после сегодняшних событий в Ивано-Франковске, после увольнения моего сына я не вижу возможности дальше работать в команде, которая сегодня при власти. Поэтому сегодня повторно подаю заявление об увольнении с должности директора УЦОКО. Прошу меня понять правильно. И чтобы не было спекуляций вокруг этой проблемы сообщу, что первое заявление мной было написано 21 июля. Но МОН не дало ей движения..." - написал он.

Как сообщал УНИАН, 22 июля, во время брифинга заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско заявил, что при обыске у должностных лиц Украинского центра оценивания качества образования выявлено 130 тысяч долларов и компьютерную технику, с которой проводилось вмешательство в Систему оценивания качества образования.

Как отметил заместитель генпрокурора, преступление по своей сути является сложным. "Мы имеем факт злоупотребления служебным положением путем совершения киберпреступления, которое требуют соответствующего проведения экспертиз с целью установить как, и в какой форме, и каким способом было осуществлено вмешательство в эту систему", - добавил Залиско и отметил, что Система оценки качества образования считалась защищенной.

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Накануне, 21 июля, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры проинформировали, что должностных лиц руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования Министерства образования и науки уличен в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.

ГПУ провела ряд обысков у чиновников Центра. Как сообщила заместитель министра образования Инна Совсун, обыск завершился изъятием техники, 5 тысяч гривен, чашки и двух ручек.

22 июля Кабмин отстранил Ликарчука от должности директора Центра оценивания качества образования до завершения расследования.