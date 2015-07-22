У должностных лиц центра оценивания качества образования при обыске обнаружили 130 тысяч долларов - ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель генерального прокурора Украины Олег Залиско.

«По результатам обысков, которые были проведены как в центре, так и по месту жительства отдельных должностных лиц, выявлена компьютерная техника, с которой, как считает орган предварительного следствия, проводилось вмешательство в систему; выявлены денежные средства в размере 130 тысяч долларов США; выявлена определенная переписка, которая дает основания органу предварительного расследования подозревать отдельных лиц в совершении конкретных коррупционных уголовных правонарушений», - подчеркнул Залиско.

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Как отметил заместитель генпрокурора, преступление по своей сути является сложным. «Мы имеем факт злоупотребления служебным положением путем совершения киберпреступления, что требует соответствующего проведения экспертиз с целью установления как, и в какой форме, и каким способом было осуществлено вмешательство в эту систему», - добавил Залиско.

Он отметил, что эта система (Система оценки качества образования – УНИАН) считалась защищенной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры проинформировали, что должностные лица руководящего состава Украинского центра оценивания качества образования Министерства образования и науки уличены в несанкционированном вмешательстве в Систему оценки качества образования и Реестр лиц, которые прошли внешнее независимое оценивание, для изменения информации в пользу третьих лиц.