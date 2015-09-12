В ВМС США назвали прошедшие учения "Си Бриз" лучшими из всех проведенных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель учений от ВМС США капитан 1 ранга Дромерхаузер сегодня в Одессе на церемонии закрытия маневров.

«Ни один человек, никакие Вооруженные силы, государственные учреждения или страны не способны в одиночку достичь уровня возможностей, которые существуют в коалиции партнеров, сотрудничающих между собой. В этом есть сила и преимущество военно-морских сил. Ради этого мы должны оставаться бдительными и дальше создавать глобальные альянсы, которые будут способствовать развитию взаимопомощи, будут отвечать нашим общим интересам», - заявил Дромерхаузер.

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По его словам, 14-й «Си Бриз», был лучшим из всех проведенных учений, ведь армейцы имели возможность тренироваться бок о бок на земле, в воздухе и на море, начиная с элементов борьбы за живучесть корабля, и заканчивая операцией по морскому противоборству.

Как сообщал УНИАН, «Си Бриз-2015» с участием военнослужащих 12 стран проходил с 31 августа до 12 сентября в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря. Темой учений было проведение многонациональной операции в кризисном регионе.