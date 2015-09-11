Меджлис: севастопольская оккупационная власть не выполнила ни одного обещания
В Меджлисе крымскотатарского народа заявляют, что оккупационные власти Севастополя не выполнили ни одного из данных обещаний.
Севастопольская власть не выполнила ни одного обещания, которые давала представителям крымскотатарского народа, заявляет первый заместитель Меджлиса Нариман Джелял.
Среди ключевых пунктов было открытие школьных классов с преподаванием на крымскотатарском языке.
«Я не могу сейчас точно назвать весь перечень обещаний, данных губернатором Меняйлом, однако одним из ключевых моментов этого перечня было открытие двух классов в общеобразовательных школах с изучением предметов на крымскотатарском языке. Один из таких классов должны были открыть в селе Орловка и в еще одном селе. Но и этого, казалось бы, фундаментального права народа на обучение детей на родном языке, выполнено не было», – сказал Джелял в комментарии Крым.Реалии.
Джелял отрицает слова главы Севастополя о том, что татары довольны своим положением. По его словам, так оккупационная власть выдает желаемое за действительное.
«Я думаю, что власть осведомлена о реальном положении вещей в среде крымскотатарского народа, поэтому подобные фразы – это не что иное, как попытка выдать желаемое за действительное», – заявил Джелял.
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Ранее пресс-служба российского правительства Севастополя опубликовала интервью нынешнего главы города Сергея Меняйло, в котором он рассказал, что «крымские татары в основной своей массе солидарны с остальным населением Крыма и доброжелательно относятся к России».
Ранее УНИАН сообщал, что представители Меджлиса заявили о начале акции блокирования Крыма на материковой Украине. «Мы готовим полное блокирование Крыма с материка. Сейчас начата подготовка. Главная задача – найти действенные механизмы, которые позволят Украине защищать права граждан, проживающих в Крыму», – рассказал Рефат Чубаров.
Оккупанты отреагировали, обвинив Чубарова, Джемилева и Ислямова в посягательствах на территориальную целостность России.