Крымские татары готовятся к блокировке аннексированного полуострова со стороны материка
12:02, 08 сентября 2015Общество
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Инициативная группа крымских татар начинает акцию по блокированию Крыма на админгранице с материковой Украиной.
Сейчас начата подготовка к блокировке Крыма / Фото УНИАН
Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает "Крым.Реалии".
«Мы готовим полную блокировку Крыма с материка. Сейчас начата подготовка. Главная задача – найти действенные механизмы, которые позволят Украине защищать права граждан, проживающих в Крыму», – рассказал он.
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При этом глава Меджлиса не стал раскрывать детали акции, пообещав изложить подробности на пресс-конференции сегодня в Киеве.
Ранее Чубаров заявлял, что вопросом определения статуса Крыма в Конституции Украины будет заниматься специальная рабочая группа.
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