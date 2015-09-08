Крымские татары готовятся к блокировке аннексированного полуострова со стороны материка

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает "Крым.Реалии".

«Мы готовим полную блокировку Крыма с материка. Сейчас начата подготовка. Главная задача – найти действенные механизмы, которые позволят Украине защищать права граждан, проживающих в Крыму», – рассказал он.

Читайте такжеЧубаров: Украина должна сделать приоритетом право татар на самоопределение в Крыму

При этом глава Меджлиса не стал раскрывать детали акции, пообещав изложить подробности на пресс-конференции сегодня в Киеве.

Ранее Чубаров заявлял, что вопросом определения статуса Крыма в Конституции Украины будет заниматься специальная рабочая группа.