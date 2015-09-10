Крымским татарам пригрозили делами за "посягательство на территориальную целостность РФ" в случае блокады полуострова

Об этом сообщает Крым. Реалии.

По словам Иоффе, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов «посягают на территориальную целостность России».

«Своими заявлениями они ставят под сомнение территориальную целостность России, для этого есть определенные статьи уголовного кодекса. Им стоит об этом подумать», – заявил Иоффе.

Ранее на этой неделе глава оккупационного «Государственного совета Крыма» Владимир Константинов заявил, что в случае блокады Украиной полуостров не пострадает, поскольку готов к «украинозамещению».

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Лидеры крымских татар объявили, что инициируют блокаду административной границы с оккупированным Россией Крымом. Чубаров анонсирует появление активистов на административной границе с Крымом в третьей декаде сентября.

«Режим свободной экономической зоны в Крыму позволяет ввозить грузы, которые могут быть использованы против интересов государства», - заявил в конце августа бывший депутат Верховной Рады Украины, крымчанин Андрей Сенченко.

Он подтвердил информацию о поставках на территорию полуострова строительных материалов, которые используются для сооружения военных объектов. Речь шла о песке и щебне.

После аннексии Крыма Россией в марте 2014 года полуостров объявлен временно оккупированной территорией. Между материковой Украиной и полуостровом установлена административная граница.

С июня 2015 года действуют инициированные правительством Украины новые правила пересечения административной границы с Крымом.