Венецианский фестиваль выразил поддержку украинскому режиссеру Сенцову

Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг пресс-службой Венецианского фестиваля.

"Мы хотим выразить поддержку Сенцову, осужденному на большой срок, и отметить, что это заявление сделано от лица всей мировой киноиндустрии", – говорится в документе.

Авторы заявления напоминают, что арест Сенцова вызвал протест среди деятелей кинематографа.

"Еще в прошлом году в защиту Олега выступили Педро Альмодовар, Майк Ли, Стивен Долдри, Мохсен Махмальбаф, Никита Михалков, Тильда Суинтон. На предыдущем фестивале одно кресло, предназначенное для членов жюри, простояло символически пустым как напоминание об Олеге", – отмечают руководители фестиваля.

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Во время нынешнего, 72-го Венецианского фестиваля в защиту украинского режиссера уже выступали украинский режиссер Сергей Лозница и иранский режиссер Мохсен Махмальбаф.

Французский режиссер Кристиан Венсан перед премьерой своего конкурсного фильма публично зачитал обращение кинематографической общественности в защиту Сенцова.

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Как сообщал УНИАН, 25 августа суд в Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима, соответственно, по сфальсифицированному обвинению в подготовке терактов в Крыму.