Защита Сенцова и Кольченко будет обращаться в ЕСПЧ, если апелляция по делу будет отклонена

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает Радио Свобода.

Он подчеркнул, что в российском Ростове-на-Дону суд оставил без внимания доводы в пользу невиновности подсудимых, а также не вынес никакого решения по поводу расследования информации о пытках, о которых заявил Сенцов и главный свидетель на процессе Геннадий Афанасьев.

Читайте такжеСенцов и Кольченко после оглашения приговора начали петь гимн Украины (видео)

"Мы рассчитывали на более мягкий приговор, но получилось 20 лет, как и обещали Сенцову сотрудники ФСБ, которые его задерживали. Будем обжаловать в Верховном суде, он намного объективнее смотрит на такие дела. Я даю процентов 20 на то, что после апелляции что-то изменится в этом приговоре. Суд не принял во внимание наши доказательства того, что ни Сенцов, ни Кольченко не имели отношения к "Правому сектору", а также проигнорировал заявления о пытках", – сказал Дінзе.

Адвокат назвал дело против Сенцова и Кольченка политическим, напомнив, что и Amnesty International, и российский правозащитный центр "Мемориал" признали их политзаключенными.

Как сообщал УНИАН, режиссера Сенцова и активиста Кольченко российские спецслужбы задержали в Крыму в мае 2014 года. ФСБ объявила, что они являются членами запрещенной в России украинской организации "Правый сектор". Согласно версии следствия, активисты планировали совершение диверсионно-террористических актов в ряде крымских городов, а в дальнейшем - уничтожение ряда объектов жизнедеятельности, железнодорожных мостов, линий электропередач.

Оба вину отрицали со дня их задержания.

Сегодня, 25 августа, суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор Сенцову и Кольченку, приговорив их к 20 и 10 годам заключения в колонии строгого режима.