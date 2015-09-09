В Одессе активисты проведут акцию в поддержку арестованных лидеров местных "Автомайдана" и "ПС"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одесском Кризисном медиа-центре заявил председатель общественной организации "Совет Общественной Безопасности" Марк Гордиенко. По его словам, патриоты со всей Украины выразили желание приехать на эту акцию в Одессу.

"Запланированная акция – это общественная инициатива. Ни наша организация, ни "Правый сектор" не имеют к организации отношения, хотя, конечно, примут в ней участие", – сказал Гордиенко.

Он считает, что арест активистов связан со стремлением "системы запугать социально активную часть населения". По мнению Гордиенко, люди во власти изменились, но система осталась прежней. "Мы - не ангелы, но против нас – ужасные демоны", - заявил он, назвав происходящее "политическим преследованием" и "выборочным правосудием", добавив, что продолжает править каста неприкасаемых – бывшие представители Партии регионов.

Гордиенко рассказал, что вчера обращался в соответствующие инстанции с просьбой не нагнетать ситуацию. Если Резвушкин и Стерненко виноваты, пусть разберется следствие, но лучше избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. "Они наденут браслеты, и будут сидеть дома, но нас не послушали. Теперь же сюда собираются со всей Украины... Оба знали, что готовится арест, но никто из них не скрывался. Так, вчера Резвушкин сам явился в суд", - сказал лидер "Совета Общественной Безопасности".

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Гордиенко выразил недоумение, зачем в один вечер понадобилось арестовывать двух известных в Одессе активистов. Он утверждает, что ему звонили более 30 народных депутатов, которые представляют разные политические партии, предложив взять арестованных на поруки.

Кроме того, по данным Гордиенко, вчера арестованных Стерненка и Резвушкина хотели в СИЗО поместить в блок, где содержатся подозреваемые в сепаратизме.

"Сепаратисты уже радовались, что там разберутся с евромайдановцами... Только благодаря нашим усилиям их не поместили в тот же блок", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября вечером Приморский районный суд Одессы арестовал на 2 месяца лидера местного Автомайдана Евгения Резвушкина, а также куратора Коминтерновского "Правого сектора" Руслана Демчука и лидера Одесской областной организации "Правого сектора" Сергея Стерненка. Демчук и Стерненко подозреваются в совершении нападения на депутата райсовета и его похищении. Оба арестованных свою вину не признают.

27 мая Апелляционный суд Одесской области рассматривал апелляцию защитника гражданина, подозреваемого в сепаратизме. После заседания общественные активисты угрожали работнику прокуратуры физическим насилием в связи с якобы ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, пытались бросить в мусорный бак, повредили форму. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК. В нападении на прокурора подозревается Резвушкин.