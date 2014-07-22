В Одессе за нанесение судье удара по лицу арестован активист Евромайдана

Как сообщили УНИАН активисты одесского Евромайдана, 21 июля в Одессу прибыл руководитель Люстрационного комитета Егор Соболев, вместе с которым группа евромайдановцев, в том числе Гордиенко, пришли в Киевский районный суд.

По словам активистов, они хотели пообщаться с председателем суда Сергеем Чванкиным, на которого «собрали досье о разных злоупотреблениях и нарушениях законодательства».

Также они хотели вручить Чванкину «люстрационную анкету», однако он, со слов активистов, закрылся в своем кабинете, откуда не выходил несколько часов.

Активисты не желали покидать помещение суда, не встретившись с Чванкиным, в ситуацию вмешалась судья Юлия Федулеева. На место прибыли правоохранители, которых вызвали работники учреждения, заявив, что пришедшие «нарушают общественный порядок».

«В конечном итоге, Чванкину удалось исчезнуть, а Федулеева написала заявление в милицию, дескать, Марк ударил ее по лицу, но это – неправда», - сказал один из активистов, добавив, что они «позвонили своим и позвали на помощь».

Гордиенко задержала милиция. Как пояснили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, по постановлению Киевского райсуда, Гордиенко подвергнут административному аресту на трое суток. Он помещен в изолятор временного содержания Одесского городского управления МВД.

Читайте такжеАктивист Майдана казак Гаврилюк попал в плен к террористам - СМИВозле здания Киевского райсуда остались несколько десятков возмущенных активистов, которые заявили, что будут стоять до утра. К административному зданию также принесли автомобильные шины.

Читайте такжеКомиссия ВСЮ проверит судей, привлекавших к суду участников ЕвромайданаПо словам активиста Евгения Резвушкина, «пообщались с Катеринчуком (начальник Главного управления МВД в Одесской области Иван Катеринчук – УНИАН), утром будет изъятие видео из суда, где будет четко видно, кто ударил судью. Если судья и пристав лжесвидетельствовали против Марка Гордиенко, на нее будет заведено уголовное дело».