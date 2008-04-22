Партия регионов выдвинула в мэры Киева психически здорового человека

Кандидат на должность Киевского городского председателя от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ в случае своей победы планирует создать при Киевской городской государственной администрации совещательный орган, в который пригласит всех экс-мэров столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Мы планируем после выборов сделать совещательный орган. И мы уже в Киевсовете, наверное, согласуем полномочия этого органа, возможно, с правом вето, куда бы вошли все предшественники, учитывая их опыт, понимание столицы», - сказал В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, до сих пор в столице ситуация развивается таким образом, что каждый новый мэр «идет по абсолютному отмежеванию от своего предшественника и уничтожению образа всего того, что было сделано предшественником».

По его убеждению, новый руководитель города должен развивать все то положительное, что было начато предшественниками, и опираться на их опыт.

На пресс-конференции В.ГОРБАЛЬ сообщил, что идя на выборы, его команда будет пытаться сделать списки кандидатов в депутаты Киевсовета максимально прозрачными для киевлян. С этой целью в ближайшее время начнут работу агитационные палатки Партии регионов, где будет распространяться информация о кандидатах в депутаты городского совета.

«Дискуссия по поводу списков продолжалась накануне избирательной кампании. Все об этом говорили, но выходит так, что инициаторы избирательной гонки сделали все, но, как говорят, поле для боя не подготовили. То есть, мы это попробуем исправить во время избирательной кампании», - отметил В.ГОРБАЛЬ.

По его словам, особое внимание будет уделяться тому, чтобы сформировать после выборов понятную для киевлян систему управления городом.

В.ГОРБАЛЬ представил своих доверенных лиц, среди которых, - Иван САЛИЙ, Нестор ШУФРИЧ и врач-офтальмолог Сергей РЫКОВ.

Выступая на пресс-конференции, И.САЛИЙ сказал, что одним из главных направлений работы новой команды во главе с В.ГОРБАЛЕМ будет решение транспортной системы в столице.

В свою очередь, Н.ШУФРИЧ сообщил, что вне поля зрения не останется, в частности, развитие молодежного кредитования, подготовка к Евро-2012, поддержка массового спорта в Киеве.

Отдельно он остановился на том, что команда В.ГОРБАЛЯ предусматривает предоставление помощи из бюджета столицы студентам, которые не смогли поступить в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения.

С.РЫКОВ отметил, что уже есть понимание со стороны команды В.ГОРБАЛЯ относительно поддержки профилактической медицины и развития медицинской отрасли вообще. К этому врач добавил: «Василий Михайлович (ГОРБАЛЬ), я могу сказать как врач, - это физически здоровый и психически здоровый человек. Это чрезвычайно приятно, потому что врачам приятно общаться с теми политиками, которые просто имеют большую перспективу в нашем государстве».