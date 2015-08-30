Активисты штурмовали "замок" Кивалова в Одессе (фото, видео)

Об этом в Facebook написал представитель одесской организации «Рада громадської безпеки» Марк Гордиенко, аналогичная информация размещена на странице в Facebook «Автомайдан-Одесса».

Как следует из записей, сделанных в социальных сетях, и выложенных фотографий, несколько десятков активистов сегодня ворвались в Дом приемов, как его еще называют одесситы, "замок Гарри Поттера" или "замок Кивалова", расположенный на берегу Черного моря – в районе 8-й станции Большого Фонтана.

«Домик Гарри Потера (Дом приемов – УНИАН) захвачен неизвестными, всех одесситов приглашают на экскурсию», - написал Гордиенко.

На фотоснимках запечатлены активисты в середине особняка, внутренний интерьер, который поражает роскошью, теннисный корт и т. д., а также – сломанные ворота, ведущие на территории комплекса. По некоторым данным, ворота сломали при помощи пригнанной тяжелой техники.

На место прибыли правоохранители, которые выдворили активистов за территорию Дома приемов и стали живой цепью перед входом.

В Главном управлении МВД в Одесской области УНИАН подтвердили информацию об этом инциденте.

«Сегодня в милицию поступило сообщение о том, что в частный дом одного из народных депутатов Украины ворвались граждане. На место происшествия выезжали сотрудники милиции. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента», - сообщили в отделе по связям с общественностью регионального главка МВД. В ведомстве добавили, что информация уточняется.

Справка УНИАН. Международный гуманитарный университет создан в Одессе в 2002 году, его президентом является Кивалов.

В июне 2008 года исполнительный комитет Одесского горсовета разрешил университету построить спортивно-оздоровительный комплекс в курортной зоне - на 8-й станции Большого Фонтана на площади 2,7 га.

Некоторые члены исполкома высказывали обеспокоенность тем, что комплекс будет в непосредственной близости от воды (строительство в 100-метровой прибрежной зоне запрещена законодательством) и нарушит архитектурный ансамбль побережья. Проект предусматривал обустройство зала приемов, бассейн, тренажерный зал.

В апреле 2008 года градсовет при управлении архитектуры и градостроительства горсовета этот проект не утвердил. Один из членов совета Михаил Рева сказал, что это «больше напоминает дворец Гарри Поттера» и высказал сомнение по поводу того, что объект будет использован для нужд студентов и преподавателей вуза. 13 июля 2010 года горсовет все-таки разрешил МГУ почти на 3 га земли построить спортивно-оздоровительный комплекс.