В Одессе в результате пожара в многоэтажном доме пострадали два спасателя

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, при тушении пожара в комплексе «Гагарин Плаза», расположенном в районе пляжа «Аркадия», пострадали 2 бойца ГСЧС, отравившиеся, по предварительным данным, продуктами горения.

В настоящее время они в больнице. Ликвидация пожара продолжается.

Тушение пожара изначально было затруднено из-за нехватки воды.

Как сообщал УНИАН, в курортной зоне Одессы горит элитный многоэтажный дом, в Главном управлении ГСЧС в Одесской области сообщили, что информация о возгорании в новострое поступило более часа назад.

Горит 22-этажный комплекс «Гагарин Плаза», расположенный в районе пляжа «Аркадия» - на Гагаринском плато.

По предварительным данным, пожар начался в мансардном этаже, после чего пламя распространилось вниз – до первого этажа.

Черный дым застилает весь микрорайон, столб дымы виден в нескольких километрах от места ЧП.

На месте работают более 10 пожарных расчетов. Пока о пострадавших информации нет, по предварительным данным, жилой дом не введен в эксплуатацию.