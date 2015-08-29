Савченко перестали доставлять почту в СИЗО – адвокат

14:40, 29 августа 2015
Общество
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Украинской летчице, народному депутату Надежде Савченко, которую судят в России по ложному обвинению в убийстве журналистов, не доставляют почту в СИЗО в Новочеркасске.

REUTERS

Об этом один из адвокатов летчицы Марк Фейгин сообщил в Twitter.

«Перестали передавать почту Надежде в тюрьму в Новочеркасске. Я прошу друзей писать жалобы начальству», - отметил адвокат.

Как сообщал УНИАН, летчицу Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

По данным адвокатов, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

27 августа Московский горсуд отклонил жалобу адвокатов об изменении меры пресечения летчице и оставил в силе судебное решение о содержании ее под стражей до 30 сентября 2015 года.

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