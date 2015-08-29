Савченко перестали доставлять почту в СИЗО – адвокат

Об этом один из адвокатов летчицы Марк Фейгин сообщил в Twitter.

«Перестали передавать почту Надежде в тюрьму в Новочеркасске. Я прошу друзей писать жалобы начальству», - отметил адвокат.

Перестали передавать почту Надежде в тюрьму в Новочеркасске. Я прошу друзей писать жалобы начальству #FreeSavchenkopic.twitter.com/VIbA1QPSVH — Mark Feygin (@mark_feygin) August 29, 2015

Как сообщал УНИАН, летчицу Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

По данным адвокатов, Савченко грозит максимальный срок заключения - 25 лет.

27 августа Московский горсуд отклонил жалобу адвокатов об изменении меры пресечения летчице и оставил в силе судебное решение о содержании ее под стражей до 30 сентября 2015 года.