Адвокат Савченко обнародовал видеодоказательство ее невиновности

Об этом он написал на своей странице в Twitter, обнародовав соответствующую видеозапись.

"Это рассказ-видеодоказательство невиновности Надежды Савченко. Хроника 17 июня 2014 года!" - отметил Фейгин.

Читайте такжеРоссийский суд готовит Савченко обвинительный приговор о 25 годах заключения – адвокат

В видео рассказывается о том, что на самом деле случилось 17 июня прошлого года под поселком Счастье, какие функции выполняла Надежда Савченко и почему попала в плен, как и по чьей вине погибли журналисты РФ Корнелюк и Волошин.

Справка УНИАН. Савченко прошлым летом похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Московский городской суд 10 июня 2015 года по ходатайству Следственного комитета РФ продлил срок ареста Савченко до 30 сентября.