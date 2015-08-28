Защита Савченко обнародовала список лиц, которых ГПУ подозревает в незаконном преследовании летчицы

Об этом Фейгин сообщил в Twitter.

Адвокат продемонстрировал фотокопию списка лиц, предоставленного Службой безопасности Украины, которые подлежат привлечению к уголовной ответственности в Украине за незаконное преследование Савченко.

В документе сказано, что Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении судье Басманного районного суда Москвы Артуру Карпову, и.о. председателя Басманного районного суда Москвы Наталье Мушниковой, судье Московского городского суда Павлу Мелехину, первому заместителю министра иностранных дел РФ Владимиру Титову, старшему следователю ГСУ СК РФ Дмитрию Маньшину, заместителю руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Воронежской области Александру Медведеву и командиру "взвода разведки" незаконного вооруженного формирования "батальон Заря" террористической организации "ЛНР".

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Также в фотокопии документа отмечается, что 29 июля Генпрокуратура Украины направила международное ходатайство об оказании правовой помощи в Генпрокуратуру РФ относительно сообщения о подозрении указанным лицам.

Список привлекаемых к уголовной ответственности в Украине за незаконное преследование Савченко #FreeSavchenkopic.twitter.com/TPpjSu4krz — Mark Feygin (@mark_feygin) 28 августа 2015

Как сообщал УНИАН, 29 июля ГПУ обратилась в прокуратуру РФ относительно сообщения о подозрении 7 российским должностным лицам о совершении преступлений против Савченко.