В Луцке за один день в патрульную полицию зарегистрировались 500 кандидатов

Как сообщили УНИАН в УМВД области, 359 человек подали анкеты онлайн, 210 заполнили документы непосредственно в пункте приема анкет, во Дворце культуры Луцка.

«Среди желающих пополнить ряды полиции 60,8% составляют мужчины. 66,1% соискателей имеют высшее образование, 18,3% - студенты. Из числа поданных заявок желание работать в новой полиции проявили лишь 2,6% действующих работников органов внутренних дел», - говорится в сообщении.

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«Такая статистика свидетельствует, что волыняне активно приобщаются к процессу изменений и преобразований в стране. Приятно, что уже в первые дни желание вступить в ряды патрульной полиции в Луцке проявило столько кандидатов. Стоит отметить и то, что все анкеты были обработаны и вовремя внесены в общую электронную базу данных кандидатов на службу в патрульную полицию», - отметил заместитель начальника УМВД Украины в Волынской области Александр Полищук.

Как сообщал УНИАН, в Луцке должны набрать 160 полицейских и создать 20 круглосуточных патрулей. Прием документов от кандидатов на вступление в патрульную полицию в городе начался 3 августа и продлится до 18 августа. Новые патрули должны приступить к дежурству в ноябре.