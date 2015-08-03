В Луцке сегодня начался набор в новую патрульную полицию.

Как передает корреспондент УНИАН, очередь из желающих стать полицейскими образовалась еще в 8.30 в холле и на ступеньках городского Дворца культуры, где расположен пункт приема документов. Среди кандидатов много девушек.

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В 10.00 всех собравшихся торжественно приветствовал городской председатель Николай Романюк, заместитель председателя Волынской ОГА Сергей Кошарук и начальник управления УМВД Украины в Волынской области Петр Шпига.

По словам Шпиги, в ряды новой полиции в Луцке приглашают активных, неравнодушных волынян, которые хотят качественных изменений. Чем больше будет желающих вступить в ряды полиции, тем качественнее будет отбор - отметил он.

«Мы не меняем название, а изменяем коренную систему правоохранительных органов - от представителя органа принуждения до представителя органа сервиса. Полицейский - помощник во всех вопросах, а поэтому деятельность полиции будет ориентирована исключительно на помощь гражданам», - заявил Кошарук.

По словам Романюка, это новая страница в истории не только правоохранительных органов, но и всего Луцка, один из шагов на пути к Евроинтеграции.

Согласно информации сектора связей с общественностью УМВД в области, по состоянию на 15.00 первого дня приема лично подали документы почти 180 претендентов в новую патрульную полицию. Информацию об онлайн-заявлениях обещают обнародовать после 18.00.

Набор в патрульную полицию продлится до 18 августа. Будет набрано 160 полицейских и создано 20 постоянно действующих патрулей, которые приступят к дежурству в ноябре.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Верховная Рада приняла Закон «О Национальной полиции». Патрульная полицейская служба создается в Украине в рамках реформирования органов внутренних дел. Патрульная полиция должна заменить патрульно-постовую службу и ГАИ.

Новая полиция уже начала работать в Киеве. Продолжается создание патрульной полиции Закарпатья, Днепропетровска, Львова, Харькова, Одессы и Николаева. В планах - создание полиции в Хмельницком.