Семенюк назначила встречу вероятным покупателям Одесского припортового завода

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО 21 апреля 2008 года проведет встречу с представителями компаний, проявивших интерес к участию в конкурсе по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Встреча состоится в Фонде государственного имущества.

В пресс-службе не уточнили, какие вопросы будут рассматриваться во время встречи.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 15 апреля остановил распоряжение Кабинета Министров от 11 февраля 2008 года №261-Р об утверждении условий конкурса по продаже 99,52% пакета акций ОАО «Одесский припортовый завод».

11 февраля Кабмин распоряжением № 261-р утвердил условия проведения конкурса по продаже акций ОАО “Одесский припортовый завод”.

Фонд госимущества Украины 20 февраля объявил конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 99,52% пакета акций ОАО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена пакета, который выставляется на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс должен был состояться через 75 дней после публикации объявления. Запрос на документы, необходимые для участия в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод», сделали 16 компаний.