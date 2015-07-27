Судебное заседание по делу Сенцова и Кольченко закрыто

Об этом сообщает РБК-Украина.

Северо-Кавказский окружной военный суд вернется к рассмотрениюдела украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко в 10:00 в среду, 29 июля.

"Заседание закрыто. Северо-Кавказский окружной военный суд вернется к рассмотрению дела Сенцова-Кольченко в 10:00 в среду, 29 июля. Ожидается, что в этот день суд допросит свидетеля Пирогова, который, по версии обвинения, передавал участникам крымского "террористического сообщества" муляжи взрывных устройств. 30-го числа в суде допросят осужденных по тому же делу Афанасьева и Чирния, которые согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, российские следователи обвиняют Сенцова и Кольченко в создании террористического сообщества, которое якобы действовало на территории Крыма и было структурным подразделением "Правого сектора".

Оба были задержаны сотрудниками ФСБ РФ в мае 2014 года в Крыму.

Другие арестованные крымчане Афанасьев и Чирний ранее дали признательные показания и, заключив сделку со следствием, были осуждены на 7 лет лишения свободы каждый.