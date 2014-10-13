Россия включила Сенцова в список террористов

В том же списке оказался обвиняемый в экстремизме кубанский активист Сергей Титаренко.

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В опубликованном на официальном сайте Росфинмониторинга «перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» - фамилии четверых «крымских террористов»: Сенцова, Кольченко, Чирния и юриста Геннадия Афанасьева. В конце минувшей недели стало известно, что в деле появилось четыре новых фигуранта, однако их фамилий в списке Росфинмониторинга нет, сообщает zona.media.

Упомянутые в перечне фигуранты «крымского дела» находятся в московском СИЗО «Лефортово», по версии следователей ФСБ, они входили в «диверсионно-террористическую группу “Правого сектора”», готовили теракт в Крыму, который должен был произойти 9 мая этого года, а также совершили еще два теракта в апреле: подожгли здание «Русской общины Крыма» и симферопольского отделения «Единой России».

Также в списке есть еще один уроженец Симферополя, 30-летний Дмитрий Стороженко, однако неизвестно, имеет ли он отношение к делу Сенцова и других.

В этот же перечень Росфинмониторинг включил Сергея Титаренко - политического активиста из Краснодарского края, арестованного по обвинению в экстремизме. Титаренко проходит по тому же делу, что 23-летняя Дарья Полюдова, однако последней вменяются также публичные призывы к сепаратизму. Аналогичные обвинения предъявлены еще трем кубанским активистам, все они ранее оказались в списке Росфинмониторинга.

И обвиняемые по «крымскому делу», и кубанские активисты не признаны виновными в терроризме или экстремизме, их дела находятся в стадии предварительного следствия.