Сгоревший Дом профсоюзов в Одессе станет штабом ВМС - Саакашвили

Решение о размещении штаба ВМС Украины в Доме профсоюзов на Куликовом поле Одессы принято. Об этом сегодня в ходе торжеств по случаю Дня Военно-морских сил на морвокзале заявил губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, передает Думская.net.

«Президент принял решение, что Одесса станет городом базирования ВМС Украины. Для этого нужно найти штаб базирования ВМС. Мы решили сделать это в Доме профсоюзов», – сказал он.

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Напомним, идею о размещении в Доме профсоюзов штаба ВМС озвучил в мае этого года еще прежний губернатор, но тогда это был только один из вариантов использования здания.