Порошенко поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем ВМС
Президент выразил убеждение, что украинские моряки всегда будут образцом чести, патриотизма и высокого профессионального мастерства.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил военных моряков и ветеранов флота с Днем Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.
Как отметил глава государства, «за минувший год вы прошли сложный путь возрождения флота в новых пунктах базирования, подготовили силы к выполнению боевых задач и обеспечили защиту Отечества с морского направления».
При этом президент подчеркнул, что сегодняшний день ставит перед украинским военным флотом задачи, требующие полной мобилизации всех сил и самоотдачи для их выполнения.
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Порошенко выразил убеждение, что украинские моряки всегда будут образцом чести, патриотизма и высокого профессионального мастерства.
«Спасибо всем военным морякам, ветеранам флота за верность морским традициям, настойчивость и преданность в восстановлении морской славы Украины», - говорится в поздравлении президента.
С Днем Военно-Морских Сил! #ВМСpic.twitter.com/2vVKrxp2tx
— Петр Порошенко (@poroshenko) July 5, 2015