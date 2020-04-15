Со дна лимана в заповеднике достали бюст Сталина (фото)

Памятник долгое время лежал в лимане Бурнас.

В одном из лиманов на территории национального заповедника «Тузловские лиманы» обнаружили бюст Сталина и передали его в музей.

Читайте такжеВ Днепре оригинально агитируют горожан носить маски: привлекли даже огромные скульптуры (видео)Как сообщил известный эколог, сотрудник заповедника Иван Русев, памятник долгое время лежал в лимане Бурнас, недалеко от церкви Архангела Михаила в селе Тузлы – на территории заповедника.

Как отмечает Русев, местные жители достали изваяние из воды, и председатель Татарбунарской районной государственной администрации Андрей Чечило отвез бюст в качестве подарка в музей.

Данный музей находится в этно-туристическом комплексе Фрумушика-Нова.

«Теперь уникальная коллекция монументов социалистической эпохи в туркомплексе Фрумушики, увеличилась еще на одну единицу», – подчеркнул Русев.

Справка УНИАН. В Татарбунарском районе Одесской области находится «Парк Советского периода» – музей пластического искусства эпохи соцреализма. Он расположен под открытым небом на территории центра зеленого туризма Фрумушика-Нова. В коллекции – различные изваяния Ленина, Сталина, Зои Космодемьянской и пр.